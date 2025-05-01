Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Wilma & Olaf

sixxStaffel 1Folge 55
Wilma & Olaf

Wilma & OlafJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 55: Wilma & Olaf

46 Min.Ab 6

Wilma und Olaf haben sich vor 20 Jahren kennengelernt und sind bisher auch ohne Trauschein zusammen durch dick und dünn gegangen. Gemeinsame Interessen wie das Tanzen haben das Paar über die Jahre zusammengeschweißt. Olaf ist bereits einmal geschieden und hätte seine Wilma schon längst geheiratet. Doch sie hat bisher jeden seiner acht Heiratsanträge ausgeschlagen, weil sie Angst hat, dass sich die Beziehung ändert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen