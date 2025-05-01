Frank - der Weddingplaner
Folge 57: Katrin & John
45 Min.Ab 6
Für Frank Matthée scheint heute im herbstlichen Leipzig die Tropensonne. Das deutsch-afrikanische Brautpaar Katrin und John hat den Weddingplaner um Hilfe bei den Hochzeitsvorbereitungen gebeten. Eine afrikanische Dekoration soll an ihrem großen Tag für Stimmung sorgen und an Johns Heimatkontinent erinnern. Der 27-Jährige Profiboxer kommt aus dem Kongo und lebt schon seit fast drei Jahren in Leipzig ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick