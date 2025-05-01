Frank - der Weddingplaner
Folge 9: Anika & Veit
46 Min.Ab 6
Anika und Veit sind seit vier Jahren ein Paar. Nachdem sie sich drei Monate kannten, zogen sie zusammen. An ihrem Hochzeitstag soll alles perfekt sein und jedes Detail eine persönliche Note haben, sowohl Blumenstrauß als auch Dekoration. Der 35-jährige Veit ist Angestellter bei einer Bank. In seiner Freizeit widmet er sich vor allem dem Fußball. Deshalb soll auch die Hochzeit ganz unter dem Motto seines Lieblingssports stehen ...
