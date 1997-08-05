Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 10: Kirchenasyl
Dr. Merthin hat bei der 18-jährigen Carolin eine Schwangerschaft im dritten Monat festgestellt. Doch bei einer zweiten Untersuchung wenige Tage später befindet sie sich bereits im vierten Monat. Als Carolins Freund Jan in der Praxis auftaucht, klärt sich die Situation auf: Carolin hat eine Zwillingsschwester. Die Mädchen haben sich ganz offensichtlich nicht nur mit Dr. Merthin einen Spaß erlaubt. Lena hat wieder einmal einen Spezialfall für Merthin. Die illegal in Deutschland lebende Cementa ist hoch schwanger. Sie will ihr Kind in der Kirche zur Welt bringen, wo sie mit ihrem Freund Ron Asyl gefunden hat. Da Merthin bei der Geburt Komplikationen befürchtet, besteht er darauf, Cementa in die Klinik zu bringen. Nun gilt es, Ron davon abzuhalten, seine Freundin ins Krankenhaus zu begleiten. Obwohl er weiß, dass ihm außerhalb der Kirche die sofortige Abschiebung droht, will er nicht von Cementas Seite weichen.
