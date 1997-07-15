Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 8: Freunde
Bäuerin Zenzi Bieräugel bekommt ihr drittes Kind. Mit ihrem Sohn Robert reist sie extra vom Chiemsee an, um das Baby von Dr. Merthin auf die Welt bringen zu lassen. Martha Ruckhaberle hat in der Pflege von Henriette eine sie ausfüllende Aufgabe gefunden. Sie schirmt die neue Freundin gegen jede Zudringlichkeit von außen ab. Selbst Lässig darf den Fuß nicht in Marthas Haus setzen. Henriette soll so zur Ruhe und zu sich selbst finden. Marthas vereinnahmende Fürsorge hat allerdings auch egoistische Züge. Eicke will Lena eine Bürgschaft abringen. Ohne diese Sicherheit wird nichts aus seinem Plan, einen herunter gewirtschafteten Verlag für Reiseliteratur zu übernehmen. Lena weigert sich. Eicke soll endlich lernen, sich allein durchzubeißen. Ines und Erik wohnen mit ihrem Baby endlich im eigenen Haus. Ines ist sehr verändert. Sehr zur Verwunderung von Lena interessiert sie sich überhaupt nicht mehr für den weiteren Ausbau des Hauses. Ihre einzige Sorge gilt dem Kind. Denn sie ist überzeugt, dass mit der Kleinen etwas nicht stimmt.
