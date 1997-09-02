Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 13: Noch einmal leben
Britta bekommt ein Kind von einem verheirateten Mann. Kurz vor ihrem Geburtstermin erfährt sie, dass er entgegen allen Versprechungen seine Frau nicht verlassen wird. In großer Verzweiflung will sie sich das Leben nehmen. Glücklicherweise wird sie von ihrem Wohnungsnachbarn Michel davon abgehalten. Die Prostituierte Hanni lässt ein berufsbedingtes Leiden auf Merthins Belegbettenstation auskurieren. Im Bett hält sie es aber nicht lange aus. Lieber sitzt sie in Charlys Kantine. Das ermutigt Charly, mit Hanni anzubandeln. Wiederholte Auseinandersetzungen mit dem Krankenhauspersonal veranlassen Dr. Sentrop, bei Professor Fockenberg mehr Unterstützung einzufordern. Die Oberärztin sieht ihre Autorität besonders durch Weckerleins eigenmächtige naturheilkundliche Experimente untergraben. Doch Fockenberg, der sich von Sita emotional getäuscht weiß, kündigt ihr endgültig die Freundschaft.
