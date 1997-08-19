Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Wunschkind

HerzfrequenzStaffel 4Folge 11vom 19.08.1997
Folge 11: Das Wunschkind

46 Min.Folge vom 19.08.1997Ab 6

Traute Oellinger ist mit ihrer Schwangerschaft ein hohes Risiko eingegangen. Weil sie unter chronischem Bluthochdruck leidet, ist ihr Kinderwunsch lebensgefährlich. Kurz vor dem Geburtstermin erscheint sie das erste Mal in Merthins Praxis. Der findet ihren Allgemeinzustand so alarmierend, dass er sie sofort in die Klinik einweist. Die überaus attraktive Dominique Hunter erleidet in Merthins Praxis einen Hexenschuss - ausgesprochen ungelegen, denn das Oben-ohne-Modell hat eine wichtigen Termin mit einem weltberühmten Fotografen.

Herzfrequenz
