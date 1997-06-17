Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frauenarzt Dr. Markus Merthin

HerzfrequenzStaffel 4Folge 4vom 17.06.1997
Folge 4: Die neue Praxis

46 Min.Folge vom 17.06.1997Ab 6

Dr. Merthins erster Arbeitstag in der eigenen Praxis lässt sich nicht sehr gut an. Nur eine einzige Patientin verirrt sich zu ihm. Und Hansi, der Wahrsager. Mit seinen Prophezeiungen sorgt er für einige Verblüffung, vor allem bei Schwester Meike, die nun mehr über ihren neuen Verehrer weiß als ihr lieb ist. In Teamwork mit seinem Partner, dem Schönheitschirurgen Dr. Hockendorf, muss Merthin einem Baby auf die Welt helfen, denn die hoch schwangere Dana hat es nicht mehr bis ins Krankenhaus geschafft. In der Klinik macht sich die neue Oberärztin Dr. Sentrop unbeliebt. Ihre unterkühlte Art und ihr rigider Führungsstil treiben besonders Schwester Claudia zur Verzweiflung. Sie will in Merthins Praxis wechseln. Doch Merthin lehnt ab. Er hat Skrupel, Professor Fockenbergs Personal abzuwerben. Mit einigen Tricks und der Unterstützung von Merthins neuem Personal kommt Claudia allerdings ihrem Ziel einen entscheidenden Schritt näher. Merthins Rat und Hilfe sind auch außerhalb seiner Praxis sehr gefragt: Björns Freundin Horki ist schwanger und weiß nicht, ob sie das auch bleiben will. Denn als möglicher Vater kommt neben Merthins Freund Björn noch ein anderer in Frage.

