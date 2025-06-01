Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 13: Unsterblich
42 Min.Ab 12
Silva, ein wahnsinniger Wissenschaftler, versucht mit Hilfe einer Käferart einen Impfstoff zu entwickeln. Diese Käfer können jedoch nicht ohne Wirte gezüchtet werden und so benutzt er Menschen, die an dieser Symbiose qualvoll sterben. Die FBI-Ermittler machen sich auf die Suche nach seinem Labor und werden schließlich fündig ... Lincoln hat indes Colonel Broyles' Stelle übernommen, und auch Olivia ist glücklich, weil ihr Freund Frank ihr einen Heiratsantrag gemacht hat ...
