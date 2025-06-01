Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Milo

Staffel 3Folge 3
Milo

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 3: Milo

42 Min.Ab 12

Milo hat durch eine Arzneimittelstudie, an der er teilgenommen hat, seinen IQ von 56 ins Unermessliche steigern können. Somit ist er in der Lage, komplexe mathematische Berechnungen anzustellen. Selbst die Realität kann er vorhersagen und durch kleinste Veränderungen im Ablauf nach seinem Willen umformen. Als die Studie endet, soll er wieder in sein Ausgangsstadium zurückversetzt werden - doch das möchte er nicht. Kurzerhand tötet er die auf ihn angesetzten Personen ...

