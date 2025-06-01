Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 10: Das Glühwürmchen
42 Min.Ab 12
Roscoe Joyce, der Bewohner eines Altenheimes in Boston, hat eine Begegnung mit seinem vor 25 Jahren verstorbenen Sohn Bobby. Bobby bittet seinen Vater, mit Walter Bishop Kontakt aufzunehmen. Rätselhaft! Wenig später trifft sich Walter mit dem Beobachter, und es stellt sich heraus, dass Walter, weil er Peter damals aus dem anderen Universum geholt hat, eine Mitschuld an Bobbys Tod trägt. Der Beobachter schlägt Walter vor, den Lauf der Dinge wieder geradezurücken ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick