Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 7: Entführt
42 Min.Ab 16
Olivia ist tatsächlich im falschen Universum gefangen und versucht, mit der Hilfe des Taxifahrers Henry zu fliehen. Doch vorher hat sie "drüben" noch einen Fall zu erledigen. Unter dem Namen "Candy Man" treibt ein eiskalter Entführer sein Unwesen und raubt Kinder, die ein paar Tage später völlig ausgezehrt wieder auftauchen. Christopher Broyles, der selbst schon entführt wurde, kann den entscheidenden Hinweis liefern, bringt sich dadurch aber erneut in Gefahr ...
