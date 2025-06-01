Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 15: Versuchsperson 13
42 Min.Ab 16
1985: Walter hat Peter aus dem anderen Universum entführt. Das Versprechen, ihn nach seiner Heilung so schnell wie möglich wieder zurückzubringen, kann Walter jedoch nicht halten, denn er fürchtet katastrophale Konsequenzen für die Struktur der Universen. Der kleine Peter durchschaut bald, dass etwas nicht stimmt und dass Walter und Elizabeth nicht seine Eltern sind. Die beiden leiden schrecklich darunter, nun mit dieser Lüge leben zu müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick