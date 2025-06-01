Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Versuchsperson 13

WarnerStaffel 3Folge 15
Versuchsperson 13

Versuchsperson 13

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 15: Versuchsperson 13

42 Min.Ab 16

1985: Walter hat Peter aus dem anderen Universum entführt. Das Versprechen, ihn nach seiner Heilung so schnell wie möglich wieder zurückzubringen, kann Walter jedoch nicht halten, denn er fürchtet katastrophale Konsequenzen für die Struktur der Universen. Der kleine Peter durchschaut bald, dass etwas nicht stimmt und dass Walter und Elizabeth nicht seine Eltern sind. Die beiden leiden schrecklich darunter, nun mit dieser Lüge leben zu müssen ...

