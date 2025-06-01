Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Staffel 3Folge 6
42 Min.Ab 12

Ein mysteriöser Radiosender überträgt ominöse Zahlenreihen, die bei mehreren Menschen einen Gedächtnisverlust auslösen. Peter und Olivia finden heraus, dass diese Kombinationen mit den ersten Menschen in Verbindung stehen, die bereits vor über vier Millionen Jahren gelebt haben. Doch das allein bringt die beiden nicht wirklich weiter. Astrid hilft ihnen und führt sie an einen besonderen Ort, wo Peter endlich das findet, wonach er schon so lange Zeit gesucht hat.

