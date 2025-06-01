Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 22: Der Tag, an dem wir starben
42 Min.Ab 16
Es ist das Jahr 2026 - Olivia ist Chefin der Fringe-Division und mit Peter verheiratet. Die Welt steht kurz vor dem Kollaps und ähnelt auch sonst dem anderen - mittlerweile untergegangenen - Universum von Walternativ. Der hat sich kurz vor dem Ende in die blaue Welt hinübergerettet und führt ein Leben als Einsiedler, will sich aber rächen. Und so arbeitet er mit einer Terrorgruppe zusammen, für die er eine spezielle Lichtbombe entwickelt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick