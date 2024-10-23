Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auszug mit Hindernissen

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 23.10.2024
Folge 13: Auszug mit Hindernissen

45 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Jule beschließt, mit Theo auszuziehen, doch zu ihrer Überraschung möchte Theo lieber bei Inga bleiben. Wie wird Jule entscheiden? - Währenddessen verhandelt Maria am Gericht einen außergewöhnlichen Sorgerechtsfall, bei dem es um Hund Peppa geht, auf den beide Besitzer Anspruch erheben. Unterdessen macht Marco Jana schwere Vorwürfe. Und Theo ist unsicher, wie er reagieren soll, als Lara ihn zu einem gefährlichen Abenteuer einlädt.

SAT.1
