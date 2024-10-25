Überraschende BegegnungJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Familie
Folge 15: Überraschende Begegnung
44 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Katrin sucht das Gespräch mit Alain, um über die Ergebnisse der Kinderwunschklinik zu sprechen, doch Alain zieht sich zurück. Marco hofft, dass die Paarberatung bei Inga ihm und Jana helfen wird, ihre Beziehung zu retten. Als Jana ihm allerdings die Wahrheit beichtet, ist Marco fassungslos. Vor Gericht verhandelt Maria über das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder Luis und Mia, da deren Mutter Nelly Berger mit ihnen wegen eines Jobangebots ins Ausland ziehen will.
