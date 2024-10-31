Für alle Fälle Familie
Folge 19: Große Gefühle
44 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Jule verhandelt die Unterhaltsklage von Gesine Tarrach gegen ihren Ex-Mann Wolf. Zusammen haben sie ein erfolgreiches Speditionsunternehmen aufgebaut, doch Wolf weigert sich, seine Ex-Frau finanziell daran teilhaben zu lassen. Chris vertritt den wütenden Geschäftsmann, der seiner Ex-Frau und Jule gegenüber misogyn eingestellt ist. Als Wolf Jule nach der Verhandlung auflauert, muss sie sich verteidigen und Chris ist da, um ihr beizustehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick