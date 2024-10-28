Für alle Fälle Familie
Folge 16: Abschied für immer
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Die Rückkehr von Johanns Sohn Michael löst bei Inga, Katrin und Alain gemischte Gefühle aus. Theo kümmert sich um die kranke Lara und die beiden kommen sich auch emotional immer näher. Vor Gericht will der Student Heiko Pollmann Unterhalt von seinem leiblichen Vater Magnus Weber erstreiten, zu dem er nie Kontakt hatte. Jule versucht, das Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn aufzuklären, um den beiden eine zweite Chance des Kennenlernens zu ermöglichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick