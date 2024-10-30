Für alle Fälle Familie
Folge 18: Gefühlskarussell
45 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Jule will sich von ihrem Gefühlschaos mit Chris ablenken und da kommt ein Kirmesbesuch mit ihren Freunden gerade recht. Auch Marco kommt nach der Trennung von Jana bei der ausgelassenen Stimmung auf andere Gedanken. Maria muss darüber entscheiden, ob Jutta Wollinsky das Sorgerecht für ihren 14-jährigen Sohn Marcel entzogen werden soll. Inga vertritt das Jugendamt und erkennt, dass sich Mutter und Sohn gegenseitig aneinander abarbeiten.
