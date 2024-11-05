Für alle Fälle Familie
Folge 22: Das Geständnis
45 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Durch Michaels Vorhaben, Johanns Weinberg zu übernehmen, kommt es zum Streit zwischen Katrin und Alain. Katrin überlegt, Michael zu verklagen und sucht sogar im Alleingang Chris' Rat. Inga hält ihrem emotionalen Druck nicht mehr Stand und vertraut Maria ein Geheimnis über ihre Vergangenheit mit Michael an. Im Gericht verhandelt Maria einen Fall, bei dem ein Ehemann den Sohn seiner Frau adoptieren möchte - doch während der Verhandlung taucht der leibliche Vater auf ...
