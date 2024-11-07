Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Zwischen Kopf und Herz

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 07.11.2024
Zwischen Kopf und Herz

Zwischen Kopf und HerzJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 24: Zwischen Kopf und Herz

44 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Inga will mit Laras Vater über Laras Wohnsituation sprechen, doch Theo versucht, dies zu verhindern. Chris wirbelt Jules Gefühle nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt wieder auf. Als sogar Chefin Maria eine Affäre am Gericht vermutet, beendet Jule das Verhältnis - doch Chris will nicht aufgeben. Im Gericht wirft ein Ex-Mann seiner geschiedenen Frau vor, die gemeinsamen Kinder entführen zu wollen, während diese behauptet, nur mit ihnen in den Urlaub fahren zu wollen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen