Für alle Fälle Familie
Folge 29: Der Weg zum Vater
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Theo leidet unter Liebeskummer, da Lara kein Wort mehr mit ihm redet, weil er ihr den Autoschlüssel weggenommen hat. Kann sie ihm verzeihen? Michael bringt Inga Malutensilien vorbei, was Ingas Verbindung zu ihrer alten Leidenschaft und zu Michael wieder aufleben lässt. Währenddessen will ein Sohn in einer Verhandlung seinen leiblichen Vater kennenlernen, doch die Mutter verweigert dies. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter ihrer Entscheidung?
