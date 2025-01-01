Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

SAT.1Staffel 1Folge 41
45 Min.Ab 12

Jule soll einen Fall übernehmen, den Chris als Anwalt betreut - und der weigert sich, sein Mandat niederzulegen, was für Konfliktpotenzial sorgt. Michael will Katrin endlich sagen, dass sie seine Tochter ist, doch dann erhält diese überraschende Neuigkeiten aus der Kinderwunschklinik. Vor Gericht geht es kurios zu: Eine Frau wirft ihrem Ex-Mann vor, dem gemeinsamen Alpaka heimlich die Haare geschnitten zu haben ...

