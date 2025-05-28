Das verhängnisvolle GeständnisJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Familie
Folge 62: Das verhängnisvolle Geständnis
46 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Lara kämpft darum, zu bleiben und heckt mit Inga eine Idee für ihre Zukunft aus: Eine duale Ausbildung auf dem Weingut der Batmas. Kann sie damit ihren Vater überzeugen? Derweil erfährt Jule gute Neuigkeiten: Sie kann als Richterin bleiben und kommt mit einem Verweis davon. Währenddessen ist Katrin überrascht, als Alains alte Freundin Florence das Weingut besucht. Welches Geheimnis verbindet Alain und Florence?
