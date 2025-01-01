Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Alte Wunden

SAT.1Staffel 1Folge 64
Alte Wunden

Alte WundenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 64: Alte Wunden

44 Min.Ab 12

Chris besucht seinen Vater auf dem Acker und der gibt ihm die Aufgabe, ein Feld umzugraben. Doch Chris will lieber einen Gärtnertrupp organisieren, als sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Jule atmet erleichtert auf, als sie erfährt, dass zwischen Marco und Nayla nichts läuft. Und Bella hat inzwischen eine leise Hoffnung, dass Daniel wegen ihr geblieben ist. Doch sie wird herb enttäuscht, als sie Daniel plötzlich mit einer anderen sieht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen