Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Heute findet das große Alien-Quiz im Galaxy Park statt. Diederik wird als Experte auf die Bühne gerufen. Er führt den Zuschauern anhand seines Funkgeräts vor, wie er mit den Aliens in Kontakt tritt. Währenddessen erklärt er, dass seine Eltern Aliens sind. Doch mitten in die Veranstaltung platzt sein „Gesprächspartner“ in den Saal und gibt seinen Kommentar zu diesem Thema ab.

Studio 100 International
