Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Außerirdisch

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Außerirdisch

AußerirdischJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 4: Außerirdisch

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Für den Galaxy Park droht das Aus, wenn nicht bald etwas passiert. Damit Familie Klaasen nicht abreist, plant Freddy eine Country- und Western Party und hat auch die Presse informiert. Seine Mitarbeiter haben das Essen und den Saal vorbereitet, doch durch ein Missgeschick geht alles kaputt. Aber als Freddy mit der Presse und den Gästen den Saal betritt, sieht alles anders aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen