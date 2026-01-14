Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Freddy wagt mit seinem Team einen neuen Versuch, Galaxy Park zum Erfolg zu bringen. Er plant für den Abend eine Filmvorführung für die Gäste und das Team. Er will jedem die Geschichte vom Galaxy Park nahebringen. Doch zu seinem Entsetzen ist alles zu sehen, was vorher schiefgegangen ist. Unter anderem sieht man auch Jo am Jungs-Bungalow hantieren, obwohl an dem Haus nichts zu reparieren ist. Das macht Femke misstrauisch.

