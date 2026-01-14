Galaxy Park
Femke und Stef wollen den Spion schnappen, der die Kameras installiert hat. Um ihm eine Falle zu stellen, reden sie vor einer Kamera geheimnisvoll miteinander, um die Person aus ihrem Versteck zu locken. Stef hat die Idee, eine Feuerwehrleiter zu besorgen, um Dennis vom Dach zu holen. Mellanie verkauft diese Idee vor Freddy als ihre eigene und ruft Jim, der ja Feuerwehrmann ist. Freddy ist beeindruckt von seiner neuen Managerin. Exo-7 kann die Reaktionen der Menschen nicht kalkulieren und befürchtet Konsequenzen, die ebenfalls nicht einzuschätzen sind. Dafür wird er vom Captain schwer gerügt.
