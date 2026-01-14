Galaxy Park
Folge 13: Spionage
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nun wissen alle, dass Freddy Femkes Vater ist. Os erhofft sich dadurch neue Möglichkeiten. Er glaubt, dass er in Genuss einiger Privilegien kommt, wenn er mit Femke zusammen ist. Exo-7 wird vom Captain zur Eile angetrieben. Er hat sich auch schon ein neues Opfer ausgesucht. Ein weibliches Exemplar. Fmke entdeckt in ihrem Bungalow eine Kamera und eine Wanze. Mit Stef heckt sie einen Plan aus, wie sie dem Spion eine Falle stellen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick