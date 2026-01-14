Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Folge 32: Bist Du der Alien?

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Os macht sich nach dem Kinoabend Hoffnungen. Er schlägt Mellanie vor, einen Abend zu zweit zu verbringen. Doch Mellanie bricht plötzlich in Tränen aus. Os weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Auch Paula versteht etwas nicht. Und zwar warum Os der Abend mit ihr nicht gefallen hat. Sie verlangt eine Antwort. Auch Femke kämpft um eine Antwort. Eindringlich fragt sie Stef, ob er der gesuchte Alien ist.

