Galaxy Park
Folge 42: Der Geheimnisträger
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Didi hat herausgefunden, dass Jo ein Alien ist. Dadurch erfährt Didi, dass auch Stef ein Alien ist, aber ein guter. Um seine Mission nicht in Gefahr zu bringen, beeinflusst Stef Didis Erinnerungsvermögen. Somit kann Didi dieses Geheimnis nicht nach außen tragen. Femke versucht alles, um Stef deutlich zu machen, dass sie ihn nicht verraten hat, sondern von Jo unter Druck gesetzt wurde. Doch Stef geht auf Abstand. Aber innerlich fehlt Stef der nötige Abstand, um dem Befehl zu folgen, Femke zu entführen. Er spürt immer mehr, wie sehr er an Femke hängt.
