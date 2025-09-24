Die Serie: Level 1 - Die GierJetzt kostenlos streamen
Game Over - Der Fall der Credit Suisse
Folge 1: Die Serie: Level 1 - Die Gier
43 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Der Untergang der einst mächtigen Schweizer Grossbank Credit Suisse hat die ganze Welt überrascht. Doch das Fundament der Bank wurde auf einer Kultur der Gier aufgebaut. Der unglaubliche "Chiasso-Skandal" von 1977 war der Ausgangspunkt dieser Kultur. Er hat den Gründer der modernen Credit Suisse, Rainer Gut, an die Macht gebracht - und den Untergang der Bank schon früh eingeleitet.
