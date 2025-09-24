Zum Inhalt springenBarrierefrei
Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Die Serie: Level 1 - Die Gier

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 24.09.2025
Die Serie: Level 1 - Die Gier

Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Folge 1: Die Serie: Level 1 - Die Gier

43 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Der Untergang der einst mächtigen Schweizer Grossbank Credit Suisse hat die ganze Welt überrascht. Doch das Fundament der Bank wurde auf einer Kultur der Gier aufgebaut. Der unglaubliche "Chiasso-Skandal" von 1977 war der Ausgangspunkt dieser Kultur. Er hat den Gründer der modernen Credit Suisse, Rainer Gut, an die Macht gebracht - und den Untergang der Bank schon früh eingeleitet.

