Die Serie: Level 4 - Der FallJetzt kostenlos streamen
Game Over - Der Fall der Credit Suisse
Folge 4: Die Serie: Level 4 - Der Fall
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Die Credit Suisse gibt es nicht mehr. Die UBS profitierte von der Übernahme und zahlt nun weiter Boni in Millionenhöhe an Einzelpersonen aus. Während die Schweiz sich auf Klagen in Milliardenhöhe aus dem Ausland wappnen muss, liegt das Land Mosambik in Ruinen wegen der verantwortungslosen Geschäfte einiger weniger Credit Suisse Banker. Was lernt die Welt aus diesem Skandal?
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