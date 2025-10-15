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Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Die Serie: Level 4 - Der Fall

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 15.10.2025
Die Serie: Level 4 - Der Fall

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Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Folge 4: Die Serie: Level 4 - Der Fall

45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Die Credit Suisse gibt es nicht mehr. Die UBS profitierte von der Übernahme und zahlt nun weiter Boni in Millionenhöhe an Einzelpersonen aus. Während die Schweiz sich auf Klagen in Milliardenhöhe aus dem Ausland wappnen muss, liegt das Land Mosambik in Ruinen wegen der verantwortungslosen Geschäfte einiger weniger Credit Suisse Banker. Was lernt die Welt aus diesem Skandal?

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