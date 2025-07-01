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Game Over - Der Fall der Credit Suisse

GAME OVER - DER FALL DER CREDIT SUISSE - DER FILM

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 01.07.2025
GAME OVER - DER FALL DER CREDIT SUISSE - DER FILM

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Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Folge 1: GAME OVER - DER FALL DER CREDIT SUISSE - DER FILM

106 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

"Game Over - Der Fall der Credit Suisse" erzählt exklusiv, wie die Menschen an der Spitze der CS über Jahrzehnte eine einzig auf Eigenprofit orientierte Firmenkultur gelebt haben, gierig und riskant - bis die Seifenblase platzt und die Credit Suisse von ihrer ärgsten Konkurrentin, der UBS, in einer beispiellosen Nacht-und-Nebel-Aktion übernommen wird.

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