GAME OVER - DER FALL DER CREDIT SUISSE - DER FILMJetzt kostenlos streamen
Game Over - Der Fall der Credit Suisse
Folge 1: GAME OVER - DER FALL DER CREDIT SUISSE - DER FILM
106 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
"Game Over - Der Fall der Credit Suisse" erzählt exklusiv, wie die Menschen an der Spitze der CS über Jahrzehnte eine einzig auf Eigenprofit orientierte Firmenkultur gelebt haben, gierig und riskant - bis die Seifenblase platzt und die Credit Suisse von ihrer ärgsten Konkurrentin, der UBS, in einer beispiellosen Nacht-und-Nebel-Aktion übernommen wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick