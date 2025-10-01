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Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Die Serie: Level 2 - Der Größenwahn

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 01.10.2025
Die Serie: Level 2 - Der Größenwahn

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Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Folge 2: Die Serie: Level 2 - Der Größenwahn

47 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Ab den 90er Jahren ist die Credit Suisse dem Grössenwahn verfallen. Trotz Bussen, Verlusten und der globalen Finanzkrise wurden Boni in Milliardenhöhe ausgezahlt. Mit Selbstüberschätzung und aggressiver Expansionspolitik hat sich die CS zu einer Investmentbank aufgeblasen - und hat die Investmentbanker-Kultur von Amerika importiert. Selbst Geschäfte mit Kriminellen und Diktatoren waren gestattet, solange Boni resultierten - wie im Fall des georgischen Autokraten Iwanischwili.

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