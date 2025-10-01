Die Serie: Level 2 - Der GrößenwahnJetzt kostenlos streamen
Game Over - Der Fall der Credit Suisse
Folge 2: Die Serie: Level 2 - Der Größenwahn
47 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Ab den 90er Jahren ist die Credit Suisse dem Grössenwahn verfallen. Trotz Bussen, Verlusten und der globalen Finanzkrise wurden Boni in Milliardenhöhe ausgezahlt. Mit Selbstüberschätzung und aggressiver Expansionspolitik hat sich die CS zu einer Investmentbank aufgeblasen - und hat die Investmentbanker-Kultur von Amerika importiert. Selbst Geschäfte mit Kriminellen und Diktatoren waren gestattet, solange Boni resultierten - wie im Fall des georgischen Autokraten Iwanischwili.
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