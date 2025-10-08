Die Serie: Level 3 - Der HochmutJetzt kostenlos streamen
Game Over - Der Fall der Credit Suisse
Folge 3: Die Serie: Level 3 - Der Hochmut
47 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Der Größenwahnsinn der Credit Suisse führte unweigerlich zur Selbstzerfleischung. Mitarbeitende wurden verraten und verfolgt, wenn sie sich gegen die Bonusgier der Manager stellten - wie beim Spygate der CS oder dem Steuerstreit mit den USA. Mit fachfremden CEOs und VR-Präsidenten hat sich die Bank zielsicher auf den Untergang zubewegt, bis die UBS zur Rettung kommen musste. Aber hätte es wirklich soweit kommen müssen?
