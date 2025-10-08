Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Die Serie: Level 3 - Der Hochmut

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 08.10.2025
Die Serie: Level 3 - Der Hochmut

Die Serie: Level 3 - Der HochmutJetzt kostenlos streamen

Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Folge 3: Die Serie: Level 3 - Der Hochmut

47 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Der Größenwahnsinn der Credit Suisse führte unweigerlich zur Selbstzerfleischung. Mitarbeitende wurden verraten und verfolgt, wenn sie sich gegen die Bonusgier der Manager stellten - wie beim Spygate der CS oder dem Steuerstreit mit den USA. Mit fachfremden CEOs und VR-Präsidenten hat sich die Bank zielsicher auf den Untergang zubewegt, bis die UBS zur Rettung kommen musste. Aber hätte es wirklich soweit kommen müssen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Game Over - Der Fall der Credit Suisse
SAT.1
Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Game Over - Der Fall der Credit Suisse

Alle 1 Staffeln und Folgen