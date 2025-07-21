Die Stiefel des schlechten GewissensJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 21: Die Stiefel des schlechten Gewissens
20 Min.Folge vom 21.07.2025
Mandy erhält ein lukratives Jobangebot. Allerdings handelt es sich bei ihrem neuen Chef um ihren Ex-Freund aus San Antonio. Da sie nicht weiß, wie sie es Georgie erklären soll, verschweigt sie es einfach und schenkt ihm Stiefel, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Jims alter Rivale Fred Fagenbacher möchte indes die Werkstatt kaufen. Jim und Audrey denken über den Verkauf nach, was Georgie missfällt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick