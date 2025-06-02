Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 02.06.2025
20 Min.Folge vom 02.06.2025

Jim fährt am Wochenende zu einem Reifen-Kongress und überträgt Georgie während seiner Abwesenheit die Verantwortung für den Laden. Da Georgie jedoch viel lieber an dem Kongress teilnehmen möchte, stimmt Jim zu, ihn mitzunehmen. Auf der Fahrt dorthin erfährt Georgie jedoch, dass der jährliche Kongress lediglich eine Ausrede seines Schwiegervaters ist, um das Wochenende auf einem Casino-Schiff zu verbringen ...

ProSieben
