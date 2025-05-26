Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 26.05.2025
19 Min.Folge vom 26.05.2025

Nachdem Georgie einen lukrativen Deal für Jims Reifengeschäft ausgehandelt und eine hohe Provision erhalten hat, hat Mandy das Gefühl, ebenfalls einen größeren Beitrag zur Haushaltskasse leisten zu müssen. Kurzentschlossen nimmt sie einen Job als Vertreterin für Diät-Shakes und Energieriegel an. Allerdings laufen die Geschäfte eher schlecht als recht. Als Georgie versucht, ihr mit seinem - vermeintlich besseren - Rat zu helfen, kommt es zu Spannungen zwischen den beiden.

