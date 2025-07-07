Georgie & Mandy
Folge 18: Spa oder sparen
19 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 6
Als Mandy ihren ersten Gehaltsscheck für ihre Arbeit als Wetterfee erhält, plant sie einen entspannten Wellnesstag. Jim missbilligt dies, da er glaubt, sie verschwende ihr Geld. Ein Familienstreit entbrennt, und Mandy bietet an, Miete zu zahlen - was Jim überraschenderweise akzeptiert. Audrey hingegen versucht, das zu verhindern, um Mandys Auszug nicht zu gefährden.
