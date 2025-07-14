Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 20 vom 14.07.2025
18 Min. Folge vom 14.07.2025

Georgie plant einen romantischen Muttertag mit Mandy, doch Audrey und Mary durchkreuzen seine Pläne. Beide Mütter möchten den Tag mit ihren Kindern verbringen. Zudem drängt Audrey darauf, Connors Freundin Chloe endlich kennenzulernen. Kurzerhand laden Georgie und Mandy alle zu den McAllisters ein. Das Zusammentreffen verläuft jedoch recht turbulent, denn Audrey beäugt Chloe kritisch, und die Spannungen zwischen Audrey und Mary sind spürbar.

ProSieben
