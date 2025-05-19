Georgie & Mandy
Folge 5: Familienfeste
18 Min.Folge vom 19.05.2025
Georgie möchte das Thanksgiving-Fest gerne mit seiner Familie verbringen. Seine Mutter Mary ist allerdings nicht bereit zu feiern, da sie sich nach dem Tod ihres Mannes noch nicht stark genug fühlt. Georgie und Mandy setzen alles daran, dennoch ein Familienessen zu organisieren. Als Mary schließlich unerwartet auftaucht, führt das Verhalten von Jim und Audrey jedoch zu Spannungen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick