Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Der 18:10 nach Lubbock

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 05.05.2025
Der 18:10 nach Lubbock

Der 18:10 nach LubbockJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 1: Der 18:10 nach Lubbock

21 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 6

Georgie, Mandy und die kleine CeeCee sind nach der Hochzeit zu Mandys Eltern, Audrey und Jim, gezogen. Das Zusammenleben entpuppt sich jedoch als Pulverfass, denn zwischen Mandy und ihrer Mutter fliegen die Fetzen. Nach einem Streit verlässt die junge Familie Hals über Kopf das Haus der McAllisters. In einer schäbigen Bleibe wird das Glück der jungen Familie auf eine harte Probe gestellt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen