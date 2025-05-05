Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

New Yorker Unsinn

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 05.05.2025
New Yorker Unsinn

New Yorker UnsinnJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 2: New Yorker Unsinn

18 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 6

Mandy ist unglücklich, weil sie keine Arbeit findet, während Georgies Schwester Missy in der Schule Probleme hat, die sie ihrer Mutter Mary verschweigt. All diese Herausforderungen unter einen Hut zu bringen, verursacht bei Georgie erheblichen Stress. Plötzlich verspürt er ein beklemmendes Gefühl in der Brust und hat Angst, einen Herzinfarkt zu erleiden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen