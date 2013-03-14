Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 3vom 14.03.2013
96 Min.Folge vom 14.03.2013Ab 12

Spieglein, Spieglein an der Wand ... Kaum in Los Angeles angekommen, dürfen die Nachwuchs-Models in die Beauty-Welt Hollywoods eintauchen. Make-up-Teaching, Maniküre und der neue Haarschopf warten - das große Feilschen um die Frisuren inklusive. Einmal an den neuen Topmodel-Look gewöhnt, strahlen die Mädchen beim anschließenden Sedcard-Shooting mit Juror Enrique Badulescu um die Wette ...

