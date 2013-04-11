Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Die Casting-Edition

ProSiebenStaffel 8Folge 7vom 11.04.2013
Die Casting-Edition

Die Casting-Edition

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Die Casting-Edition

98 Min.Folge vom 11.04.2013Ab 12

Im "Big Apple" werden Modelträume wahr! In der "Casting-Edition" stellt Heidi Klum ihre Mädchen auf den Prüfstand und entlässt sie in den realen Mode-Zirkus von New York. Wer kann auf dem rauen Pflaster der Millionen-Metropole bestehen? Wer kann sich beim Casting-Marathon einen der begehrten Jobs sichern? Und wer bekommt sogar die Chance auf der Fashion Week zu glänzen?

