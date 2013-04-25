Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Die Transformation-Edition

ProSiebenStaffel 8Folge 9vom 25.04.2013
Die Transformation-Edition

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Die Transformation-Edition

97 Min.Folge vom 25.04.2013Ab 12

Mann, Frau, Hippie, Nerd: Ein Model - verschiedene Rollen. In der "Transformation Edition" von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" zeigt der Modelnachwuchs, wie wandelbar er ist. Gecoacht werden die Mädchen von einem Transformationskünstler, der bereits auf dem Cover der französischen Vogue sein Können zeigte. In den Straßen L.A.s testet der Profi, wie überzeugend die Mädchen verschiedene Charaktere vor Publikum spielen.

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

