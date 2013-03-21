Germany's Next Topmodel
Folge 4: Die Runway-Edition
95 Min.Folge vom 21.03.2013Ab 12
Der Laufsteg ruft: Um ihre Mädchen für den Catwalk fit zu machen, trommelt Heidi Klum zum gemeinsamen Roadtrip in die kalifornischen Canyons. Atemberaubende Kulissen, holprige Untergründe und Highheels, die den Atem stocken lassen. Auf dem Programm stehen der "Sexy Walk", der "Prêt-à-Porter-Walk" und der "Haute Couture-Walk" - hochkarätige Unterstützung im "Topmodel-Trainingscamp" bekommen Heidi Klum und ihre Mädchen u. a. von "Victoria's Secret"-Engel Irina Shayk.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick